СМИ: Багдад подвергся ракетному обстрелу
- Багдад. Архивное фото
- Reuters
Об этом информирует Sky News Arabia.
«Данных о пострадавших пока нет», — сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.
По информации некоторых СМИ, ракета могла упасть недалеко от посольства США.
Кроме того, обстрелу подверглась военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные.
Ранее иранский лидер Хасан Рухани в ходе разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплочённо выступить против США, чтобы не допустить их «более дерзких» действий после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.
Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.