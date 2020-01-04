СМИ: Багдад подвергся ракетному обстрелу

Взрыв раздался в так называемой зелёной зоне Багдада, где расположены дипломатические представительства.

Об этом информирует Sky News Arabia.

«Данных о пострадавших пока нет», — сообщил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.

По информации некоторых СМИ, ракета могла упасть недалеко от посольства США.

Кроме того, обстрелу подверглась военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные.

Ранее иранский лидер Хасан Рухани в ходе разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости сплочённо выступить против США, чтобы не допустить их «более дерзких» действий после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.