Рухани назвал убийство Сулеймани тяжелейшим преступлением США

Соединённые Штаты совершили тяжелейшее преступление, убив генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Преступление, совершённое США, останется в истории как тяжелейшее из их преступлений в отношении иранской нации. Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили», — цитирует Рухани РИА Новости.

Он подчеркнул, что с последствиями они «столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет».

По его словам, глава спецподразделения КСИР был исключительно талантливым политиком и стратегом и служил безопасности всего региона.

Генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.

В МИД России заявили, что этот «авантюрный шаг» приведёт к росту напряжённости в регионе.