Президент Ирана прокомментировал гибель генерала КСИР в Ираке

Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.

«Президент Ирана выражает соболезнования в связи с гибелью командующего Касима Сулеймани... Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление», — приводит агентство ISNA его заявление.

Ранее Пентагон подтвердил, что Касем Сулеймани был убит в Ираке в ходе операции ВС США.

Позднее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма».

3 января Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.