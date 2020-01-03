Президент Ирана прокомментировал гибель генерала КСИР в Ираке

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Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
Президент Ирана прокомментировал гибель генерала КСИР в Ираке
  • Президент Ирана Хасан Рухани
  • Reuters

«Президент Ирана выражает соболезнования в связи с гибелью командующего Касима Сулеймани... Безусловно, великая иранская нация и другие свободолюбивые страны региона отомстят США за их страшное преступление», — приводит агентство ISNA его заявление.

Ранее Пентагон подтвердил, что Касем Сулеймани был убит в Ираке в ходе операции ВС США.

Позднее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани «актом международного терроризма».

3 января Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.

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