Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае вывода американских войск из Ирака Багдад должен заплатить Вашингтону за строительство военных баз и посольств на территории этого государства.
Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака
  • Reuters

«Мы вложили миллиарды долларов туда (в инфраструктуру Ирака. — RT), и я сказал: «Если мы уходим, то вы должны заплатить. Они (иракцы. — RT) должны вернуть нам деньги за посольства и инвестиции, которые мы вложили», — сказал он в интервью Fox News.

Трамп заявил, что США на данный момент владеют большим объёмом денежных средств Ирака.

«В настоящий момент у нас много их денег. У нас сейчас $35 млрд их средств, размещённых на банковском счету. Я считаю, что они заплатят, в противном случае мы останемся там (в Ираке. — RT)», — заявил он.

5 января иракский парламент проголосовал за вывод с территории государства иностранных войск.

После этого Трамп пригрозил Ираку санкциями.

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