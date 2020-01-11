Трамп намерен требовать компенсации в случае вывода войск из Ирака
- Reuters
«Мы вложили миллиарды долларов туда (в инфраструктуру Ирака. — RT), и я сказал: «Если мы уходим, то вы должны заплатить. Они (иракцы. — RT) должны вернуть нам деньги за посольства и инвестиции, которые мы вложили», — сказал он в интервью Fox News.
Трамп заявил, что США на данный момент владеют большим объёмом денежных средств Ирака.
«В настоящий момент у нас много их денег. У нас сейчас $35 млрд их средств, размещённых на банковском счету. Я считаю, что они заплатят, в противном случае мы останемся там (в Ираке. — RT)», — заявил он.
5 января иракский парламент проголосовал за вывод с территории государства иностранных войск.
После этого Трамп пригрозил Ираку санкциями.