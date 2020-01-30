Силы президента: как Трамп противостоит попыткам ограничить его полномочия вести войну с Ираном

Администрации Дональда Трампа предупредила, что советники президента порекомендуют ему наложить вето на законопроекты, которые ограничивают возможности главы государства использовать вооружённые силы в Ираке и Иране. Два таких документа 30 января рассматривает палата представителей конгресса. По мнению экспертов, Трамп хочет сохранить свободу действий в отношении ИРИ, поскольку готовится к сложному периоду в отношениях с этой страной. В ответ на выход Вашингтона из ядерной сделки Тегеран поэтапно отказался от своих обязательств по СВПД, а также пригрозил аннулировать своё участие в Договоре о нераспространении наступательных вооружений.

Белый дом сообщил, что советники президента США Дональда Трампа посоветуют ему наложить вето на два законопроекта, если они будут одобрены конгрессом. Первый блокирует финансирование военных действий против Ирана, если решение о них было принято только главой государства без санкции законодателей. Его автор — конгрессмен-демократ Ро Ханна.

«Этот законопроект помешает возобновлению администрацией политики сдерживания в отношении Ирана, что, как ни парадоксально, может повысить вероятность вооружённого конфликта с Ираном. Данный законопроект... придаст уверенности иранскому режиму и сделает мир менее безопасным и защищённым», — утверждается в сообщении Белого дома.

Второй законопроект лишает президента права использовать военную силу в Ираке по своему усмотрению. Соответствующие полномочия на применение вооружённых сил для защиты США от «постоянной угрозы, исходящей от Ирака» были даны главе государства в 2002 году, незадолго до вторжения американских войск в республику. Автор нынешнего законопроекта — конгрессмен-демократ Барбара Ли.

В администрации Трампа отметили, что имеющиеся у президента полномочия якобы необходимы для противодействия угрозам со стороны «Ирана и поддерживаемых им нападений» в Ираке.

«Произвольное аннулирование разрешения поощрит наших врагов в их очевидном стремлении превзойти нас. Данный законопроект ошибочен, и его принятие конгрессом подорвало бы способность Соединённых Штатов защищать американских граждан, которым Иран по-прежнему стремится навредить. В результате его принятия мир станет менее безопасным, менее защищённым и менее свободным», — говорится в сообщении Белого дома.

Сообщения администрации Трампа появились на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном, а также отказа исламской республики от своих обязательств по ядерной сделке. Более того, 29 января СМИ сообщили, что в иранском парламенте представлен законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Напомним, страны, подписавшие ДНЯО, берут на себя целый комплекс обязательств. В частности, те из них, у кого нет ядерного оружия, обязуются не пытаться получить его.

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Ранее глава внешнеполитического ведомства исламской республики Мохаммад Джавад Зариф предупреждал, что Иран может выйти из ДНЯО. По его словам, это произойдёт в случае, если союзники США обратятся в Совет Безопасности ООН в связи с нарушением Тегераном обязательств, взятых в 2015 году в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В 2018 году США вышли из СВПД и вновь ввели санкции против ИРИ. Начиная с прошлого года, Иран отвечает на действия США поэтапным сокращением своих обязательств по ядерной сделке.

Тем не менее в совместном заявлении от 14 января 2020 года главы МИД Германии, Великобритании и Франции заявили, что Тегеран не имеет права так поступать, и объявили о запуске механизма разрешения споров, предусмотренного СВПД.

«В соответствии с договором на согласительные процедуры отводится 30 дней. Если за это время споры не будут урегулированы в рамках СВПД, то их рассмотрят в Совете Безопасности ООН. У Совбеза также есть 30 дней. Если в течение этого срока он не примет решение в пользу Ирана, то тогда в отношении страны автоматически вводятся все международные санкции, которые действовали до 2015 года», — разъяснил RT ситуацию старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

Стоит отметить, что США — постоянный член Совбеза ООН, поэтому американцы могут блокировать принятие любой резолюции этой организации.

Заседание конгресса США

Reuters

© Joshua Roberts

«Пощёчина Трампу»

Планируя наложить вето на два законопроекта, администрация Трампа в первую очередь выполняет внутриполитические задачи, отмечают эксперты.

Они обращают внимание на то, что и Ро Ханна, и Барбара Ли являются членами Демократической партии. Причем оба — убеждённые противники действующего главы государства.

«Демократы стремятся ограничить возможности президента принимать независимые решения в любой сфере, в том числе внешнеполитической. Трамп, напротив, не хочет, чтобы его в чём-нибудь ограничивали. Особенно президенту не нравится, когда ему связывают руки в принятии решений по Ирану», — сказал в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

Для Трампа вопрос о том, может он проводить собственную политику в отношении этой страны или нет, имеет принципиальное значение, считает эксперт. Иран для него — не просто геополитический соперник. Это страна, которая бросает вызов США, а значит, и ему лично. Особенно важно иметь свободу действий для Трампа сейчас, когда ситуация в соседнем с Ираном Ираке обостряется. Так, 27 января в Багдаде обстреляли посольство США, в результате чего пострадал один человек.

По мнению Судакова, палата представителей попробует преодолеть вето Трампа, но у них это вряд ли получится. По конституции США для преодоления президентского вето нужно согласие двух третей каждой палаты конгресса. Нижнюю палату (палату представителей) контролируют демократы. А в верхней палате (сенате), напротив, большинство у республиканцев.

«Попытка преодолеть вето, думаю, будет предпринята. Однако усердствовать демократы не станут, всё-таки их избирателям оба законопроекта не так важны. Для американцев имеют значение социальные вопросы, здравоохранение, окружающая среда. А решения по внешней политике, с точки зрения предвыборной кампании демократов, являются не более чем способом дать пощёчину Трампу», — говорит Судаков.

Ядерный реактор в Эраке, Иран

Reuters

© WANA

Предвестник сложных времён

Вместе с тем аналитики считают, что американский президент хочет избавиться от ограничений на проведение политики в отношении Ирана, поскольку понимает, что в ближайшее время США придётся принимать важные решения, связанные с этой страной.

Иранское правительство 5 января объявило о пятом этапе сокращения своих обязательств по СВПД. Официальный Тегеран подчёркивает, что этот этап — последний.

«С весны прошлого года, когда Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД, он лелеет надежду, что европейцы смогут каким-то образом создать условия для обхода американских санкций. Ведь страны ЕС вложили немалые деньги в иранскую экономику, следовательно, нормализация отношений с Тегераном в их интересах. Длительность каждого этапа — 60 дней. Получается, если европейцы за 60 дней ничего не смогут или не захотят придумать, Иран выйдет из СВПД, как ранее вышли из него США», — сказал Сажин.

По мнению эксперта, говоря о выходе из ДНЯО, Иран намекает, что следующим шагом после отказа от СВПД может стать разработка ядерного оружия.

«На мой взгляд, это демонстративный жест. Иран как бы говорит: не вынуждайте нас выходить из СВПД, иначе мы будем создавать ядерное оружие», — считает Сажин.

При этом эксперт не уверен, что Иран действительно собирается выйти из ДНЯО, даже если Запад проигнорирует все намёки и предупреждения.

«Тут сложно строить прогнозы. Есть разные факторы, которые могут повлиять на позицию Тегерана. Многое будет зависеть, например, от парламентских выборов в Иране, которые пройдут 21 февраля. Там могут победить сторонники как жёсткой, так и мягкой линии в отношении США», — полагает Сажин.

В этих условиях Трампу важно, чтобы конгресс и демократы не пытались помешать ему действовать так, как он считает нужным, полагают аналитики.

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«2020 год в США — предвыборный. Гипотетически Трамп, конечно, допускает войну с Ираном, но только после своего переизбрания. До этого он будет стараться взвешивать каждый свой шаг, чтобы не было никаких полномасштабных военных действий. Президент, ведущий войну, никогда не выигрывает на выборах. Тем более если он воюет с 80-миллионной страной, которая является очень серьёзным военным противником. Но и на уступки иранцам Трамп тоже не готов идти», — отмечает Судаков.

При этом логика взаимоотношений США и Ирана, к сожалению, подразумевает худший вариант развития ситуации, опасается эксперт.

«В Тегеране, как и в Белом доме, войны не хотят. Там хотят договориться на своих условиях, чего категорически не хочет Трамп. А это значит, что Иран шаг за шагом всё сильнее будет конфликтовать с США. Чем это чревато, увы, очевидно. Нельзя постоянно дёргать спящего льва за хвост. Он может и проснуться», — подвёл итог Судаков.