Иран объявил о пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано в Twitter иранского правительства.
«Правительство исламской республики объявило о пятом и последнем шаге по сокращению обязательств Ирана по СВПД», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Иран больше не будет соблюдать какие-либо ограничения по объёму обогащения, а также в сфере ядерных исследований и разработок.
При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ и готов снова выполнять предписанные СВПД обязательства в случае отмены санкций.
В декабре в МИД Ирана предупредили о проработке нового сокращения обязательств по СВПД.
Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил о риске негативных последствий для Ближневосточного региона в случае развала СВПД.