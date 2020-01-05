Иран объявил о пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке

Тегеран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который касается снятия ограничения по числу центрифуг.

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter иранского правительства.

«Правительство исламской республики объявило о пятом и последнем шаге по сокращению обязательств Ирана по СВПД», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Иран больше не будет соблюдать какие-либо ограничения по объёму обогащения, а также в сфере ядерных исследований и разработок.

При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ и готов снова выполнять предписанные СВПД обязательства в случае отмены санкций.

В декабре в МИД Ирана предупредили о проработке нового сокращения обязательств по СВПД.

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил о риске негативных последствий для Ближневосточного региона в случае развала СВПД.