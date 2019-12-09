Иран предупредил о подготовке нового сокращения обязательств по СВПД

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Тегеран в ближайшее время начнёт подготовку следующего этапа сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Иран предупредил о подготовке нового сокращения обязательств по СВПД
  • Reuters

Министр иностранных дел Ирана напомнил, что до истечения срока, предоставленного участникам ядерной сделки для урегулирования ситуации, осталось около месяца.

«В последние дни будет решено, какой шаг предпримет Иран и какого качества он будет», — цитирует Аракчи РИА Новости.

По его словам, Иран рассматривает несколько вариантов для нового шага по сокращению своих обязательств.

Ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран не намерен выходить из СВПД.

Лидер Ирана Хасан Рухани заявил о готовности к переговорам с США при условии снятия санкций.

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