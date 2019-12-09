Иран предупредил о подготовке нового сокращения обязательств по СВПД

Тегеран в ближайшее время начнёт подготовку следующего этапа сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Министр иностранных дел Ирана напомнил, что до истечения срока, предоставленного участникам ядерной сделки для урегулирования ситуации, осталось около месяца.

«В последние дни будет решено, какой шаг предпримет Иран и какого качества он будет», — цитирует Аракчи РИА Новости.

По его словам, Иран рассматривает несколько вариантов для нового шага по сокращению своих обязательств.

Ранее в МИД Ирана заявили, что Тегеран не намерен выходить из СВПД.

Лидер Ирана Хасан Рухани заявил о готовности к переговорам с США при условии снятия санкций.