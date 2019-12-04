Рухани заявил о готовности к переговорам с США в случае снятия санкций
- Reuters
Трансляцию выступления лидера вело государственное телевидение Ирана.
«Как только США снимут свои деспотичные, незаконные, ошибочные, террористические санкции, сразу после этого главы группы стран «5 + 1» могут встретиться, у нас также не будет с этим проблем», — цитирует Рухани РИА Новости.
Ранее замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии у Тегерана намерения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
По его словам, в случае снятия с Ирана санкций и появления возможности использования предусмотренных ядерной сделкой преференций Тегеран вернётся к выполнению положений, от которых он отказался.
В сентябре стало известно о расширении Соединёнными Штатами санкционного списка по Ирану.
22 ноября США ввели санкции против министра связи и информации Ирана за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране.