Рухани заявил о готовности к переговорам с США в случае снятия санкций

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Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности Тегерана к переговорам с Соединёнными Штатами при условия отмены ими санкций.
Рухани заявил о готовности к переговорам с США в случае снятия санкций
  • Reuters

Трансляцию выступления лидера вело государственное телевидение Ирана.

«Как только США снимут свои деспотичные, незаконные, ошибочные, террористические санкции, сразу после этого главы группы стран «5 + 1» могут встретиться, у нас также не будет с этим проблем», — цитирует Рухани РИА Новости.

Ранее замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии у Тегерана намерения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По его словам, в случае снятия с Ирана санкций и появления возможности использования предусмотренных ядерной сделкой преференций Тегеран вернётся к выполнению положений, от которых он отказался.

В сентябре стало известно о расширении Соединёнными Штатами санкционного списка по Ирану.

22 ноября США ввели санкции против министра связи и информации Ирана за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране.

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