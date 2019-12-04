Рухани заявил о готовности к переговорам с США в случае снятия санкций

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о готовности Тегерана к переговорам с Соединёнными Штатами при условия отмены ими санкций.

Трансляцию выступления лидера вело государственное телевидение Ирана.

«Как только США снимут свои деспотичные, незаконные, ошибочные, террористические санкции, сразу после этого главы группы стран «5 + 1» могут встретиться, у нас также не будет с этим проблем», — цитирует Рухани РИА Новости.

Ранее замминистра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии у Тегерана намерения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По его словам, в случае снятия с Ирана санкций и появления возможности использования предусмотренных ядерной сделкой преференций Тегеран вернётся к выполнению положений, от которых он отказался.

В сентябре стало известно о расширении Соединёнными Штатами санкционного списка по Ирану.

22 ноября США ввели санкции против министра связи и информации Ирана за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране.