Нетаньяху призвал Европу поддержать санкции США против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал присоединиться к санкционной политике Соединённых Штатов в отношении Ирана, а не «постыдно» пытаться обойти её.

Об этом сообщает канцелярия израильского премьера.

«Пока люди Ближнего Востока храбро противостоят Ирану и его приспешникам... европейские страны пытаются обойти санкции США против Ирана», — сказал Нетаньяху.

По его словам, для европейских стран пришло время сменить курс и «нарастить давление на Иран» по примеру США.

«В то время как Иран спешит обогатить уран для производства ядерного оружия, европейские страны спешат ублажить Иран ещё большими уступками. Эти европейские страны должны стыдиться сами себя», — подчеркнул израильский премьер.

22 ноября США ввели санкции против министра связи и информации Ирана за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране.

В МИД Ирана, в свою очередь, выразили мнение, что для правительства США не имеют значения демократические ценности и права человека.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео пообещал усилить санкционное давление на Тегеран из-за реакции иранских властей на протесты в стране.