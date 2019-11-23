Помпео пообещал усилить санкционное давление на Иран

Соединённые Штаты усилят санкционное давление на Иран из-за реакции иранских властей на протесты в стране, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Как мы ввели санкции против министра связи Ирана, мы введём (новые. — RT) санкции. Откажем им в визах, в другом всем тем, кто ведёт себя, как иранские лидеры», — заявил Помпео в интервью телеканалу Iran International. Текст материала опубликован на сайте Госдепа.

Помпео добавил, что США могут ввести новый комплекс санкций, который осложнит для руководства Ирана ведение политики.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави оценил решение Министерства финансов США ввести санкции в отношении иранского министра связи и информации Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

По его словам, для Соединённых Штатов свобода интернета не имеет никакого значения.

О включении министра в санкционные списки США по Ирану стало известно в пятницу, 22 ноября.

Сообщалось, что санкции против чиновника были введены за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране.