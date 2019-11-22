США ввели санкции против министра связи и информации Ирана
Иранский министр связи и информации Мохаммад Джавад Азари Джахроми попал в санкционные списки Соединённых Штатов по Ирану, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
- Reuters
Отмечается, что он попадает под вторичные санкции.
Ранее в Госдепе завили, что осуждают попытки иранских властей отключить интернет в стране.
В сентябре стало известно о расширении Соединёнными Штатами санкционного списка по Ирану.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»