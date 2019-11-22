США ввели санкции против министра связи и информации Ирана

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Иранский министр связи и информации Мохаммад Джавад Азари Джахроми попал в санкционные списки Соединённых Штатов по Ирану, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
США ввели санкции против министра связи и информации Ирана
  • Reuters

Отмечается, что он попадает под вторичные санкции.

Ранее в Госдепе завили, что осуждают попытки иранских властей отключить интернет в стране.

В сентябре стало известно о расширении Соединёнными Штатами санкционного списка по Ирану.

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