США ввели санкции против министра связи и информации Ирана

Иранский министр связи и информации Мохаммад Джавад Азари Джахроми попал в санкционные списки Соединённых Штатов по Ирану, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Отмечается, что он попадает под вторичные санкции.

Ранее в Госдепе завили, что осуждают попытки иранских властей отключить интернет в стране.

В сентябре стало известно о расширении Соединёнными Штатами санкционного списка по Ирану.