Рухани: Трамп предложил отменить санкции ради переговоров с Ираном

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Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что президент США Дональд Трамп предложил отменить санкции в обмен на начало переговоров с Ираном.
Рухани: Трамп предложил отменить санкции ради переговоров с Ираном
  • Reuters

По словам главы Ирана, соответствующее предложение Трамп высказал на переговорах с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Другой темой переговоров было то, какие санкции надо отменять, и американцы сказали, что отменят все санкции. Но это не было в приемлемой для нас форме», — цитирует Рухани ТАСС.

Ранее Рухани, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Тегеран будет готов к переговорам с Вашингтоном только в случае снятия санкций.

25 сентября Соединённые Штаты расширили санкционный список по Ирану.

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