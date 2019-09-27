Рухани: Трамп предложил отменить санкции ради переговоров с Ираном
- Reuters
По словам главы Ирана, соответствующее предложение Трамп высказал на переговорах с европейскими странами на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Другой темой переговоров было то, какие санкции надо отменять, и американцы сказали, что отменят все санкции. Но это не было в приемлемой для нас форме», — цитирует Рухани ТАСС.
Ранее Рухани, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Тегеран будет готов к переговорам с Вашингтоном только в случае снятия санкций.
25 сентября Соединённые Штаты расширили санкционный список по Ирану.