Рухани: Иран не будет вести переговоры с США в условиях санкций

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Президент Ирана Хасан Рухани, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Тегеран будет готов к переговорам с Вашингтоном только в случае снятия санкций.
Рухани: Иран не будет вести переговоры с США в условиях санкций
  • РИА Новости

«От имени моей страны и государства хочу объявить, что наш ответ на любые предложения переговоров под санкциями отрицательный», — приводит РИА Новости слова Рухани.

Он отметил, что путь к началу переговоров можно начать только с отмены санкций.

Рухани добавил, что Иран не доверяет предложениям США начать переговоры.

Также президент Ирана заявил, что Тегеран столкнулся с «экономическим терроризмом» со стороны США.

Ранее Рухани заявил, что для проведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном после безосновательного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий между странами «должно быть создано доверие».

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