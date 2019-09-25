Рухани: Иран не будет вести переговоры с США в условиях санкций
- РИА Новости
«От имени моей страны и государства хочу объявить, что наш ответ на любые предложения переговоров под санкциями отрицательный», — приводит РИА Новости слова Рухани.
Он отметил, что путь к началу переговоров можно начать только с отмены санкций.
Рухани добавил, что Иран не доверяет предложениям США начать переговоры.
Также президент Ирана заявил, что Тегеран столкнулся с «экономическим терроризмом» со стороны США.
Ранее Рухани заявил, что для проведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном после безосновательного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий между странами «должно быть создано доверие».