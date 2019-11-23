В МИД Ирана оценили введение США санкций против министра связи

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал решение Министерства финансов Соединённых Штатов ввести санкции в отношении иранского министра связи и информации Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

«Все в курсе того, что действующее правительство США не придаёт какого-либо значения демократическим принципам и ценностям, прозрачности и правам человека, в том числе свободе интернета для других», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минфин США сообщил, что иранский министр связи и информации Мохаммад Джавад Азари Джахроми попал в санкционные списки Соединённых Штатов по Ирану.

Отмечалось, что санкции против министра были введены за «его роль в широкомасштабной интернет-цензуре (со стороны. — RT) иранского режима», в частности, за блокирование интернета на несколько дней на фоне протестов в стране.

27 ноября в Госдепе заявили, что осуждают попытки иранских властей отключить интернет в стране, отметив, что США поддерживают протесты «многострадального народа Ирана против последних несправедливостей коррумпированного режима».

В сентябре стало известно о расширении Соединёнными Штатами санкционного списка по Ирану.