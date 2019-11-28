В МИД Ирана оценили возможность введения Францией санкций

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Тегеран прокомментировал заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана о возможности введения санкций против Ирана из-за несоблюдения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
В МИД Ирана оценили возможность введения Францией санкций
  • РИА Новости

Соответствующее заявление официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави опубликовано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«СВПД в текущих условиях никоим образом не позволяет европейским сторонам опираться на этот механизм в связи с реализацией Ираном своего законного права отвечать на незаконные и односторонние действия США и нарушения обязательств европейскими сторонами», — цитирует Мусави РИА Новости.

По его словам, подобные заявления Франции являются «безответственными и неконструктивными».

Ранее Ле Дриан признал безрезультативность предпринятых попыток по снижению напряжённости вокруг ядерной программы Ирана и допустил применение механизма по урегулированию разногласий.

6 ноября Иран объявил о четвёртой фазе сокращения обязательств в рамках СВПД, в рамках которой начал обогащение урана на ядерном объекте в Фордо.

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