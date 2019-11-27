Рухани заявил о восстановлении интернета на значительной части Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани заявил о восстановлении интернета на значительной части территории страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на IRNA.

«На сегодняшний день значительная часть страны подключена к интернету», — сказал Рухани.

Он отметил, что в настоящее время «в деревнях все имеют доступ к глобальной сети».

Ранее сообщалось, что в Иране частично восстановили интернет-соединение после пятидневного отключения по всей стране в ответ на протесты из-за повышения цен на бензин.

17 ноября в Госдепе заявляли, что осуждают попытки иранских властей отключить интернет.

Позднее США ввели санкции против министра связи и информации Ирана Мохаммада Джавада Азари Джахроми.