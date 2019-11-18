Белый дом поддержал протесты в Иране и осудил применение силы в отношении демонстрантов.

«Соединённые Штаты поддерживают иранский народ в мирных протестах против режима, который должен был бы возглавлять его. Мы осуждаем применение силы со смертельным исходом и жёсткие ограничения на связь, применяемые против демонстрантов», — говорится в заявлении, распространённом Белым домом.

В настоящее время в Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что США осуждают попытки иранских властей отключить интернет в стране.