В Иране ответили на заявление МИД Франции о возможном введении санкций
- Reuters
Об этом сообщает IRNA.
По словам Лариджани, Иран пересмотрит свои обязательства в рамках СВПД в случае, если Европа прибегнет к использованию «механизма по урегулированию разногласий» против Ирана, о котором говорил Ле Дриан.
Ранее глава МИД Франции не исключил введения санкций в отношении Ирана из-за несоблюдения им обязательств в рамках СВПД, а также сказал о возможном «применении механизма по урегулированию разногласий, который предусмотрен в договоре».
18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил о восстановлении санкций против ядерного объекта в Фордо в Иране в ответ на решение Тегерана начать там работы по обогащению урана.
В начале ноября Иран начал обогащение урана в Фордо. В связи с этим главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность.