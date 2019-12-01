В Иране ответили на заявление МИД Франции о возможном введении санкций

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Спикер иранского парламента Али Лариджани ответил на заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о возможном введении санкций в отношении Ирана из-за несоблюдения Тегераном взятых обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
В Иране ответили на заявление МИД Франции о возможном введении санкций
  • Reuters

Об этом сообщает IRNA.

По словам Лариджани, Иран пересмотрит свои обязательства в рамках СВПД в случае, если Европа прибегнет к использованию «механизма по урегулированию разногласий» против Ирана, о котором говорил Ле Дриан.

Ранее глава МИД Франции не исключил введения санкций в отношении Ирана из-за несоблюдения им обязательств в рамках СВПД, а также сказал о возможном «применении механизма по урегулированию разногласий, который предусмотрен в договоре».

18 ноября госсекретарь США Майк Помпео заявил о восстановлении санкций против ядерного объекта в Фордо в Иране в ответ на решение Тегерана начать там работы по обогащению урана.

В начале ноября Иран начал обогащение урана в Фордо. В связи с этим главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность

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