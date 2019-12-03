В МИД Ирана заявили об отсутствии планов выйти из СВПД

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Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии у Тегерана намерения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
В МИД Ирана заявили об отсутствии планов выйти из СВПД
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал иранского правительства.

«Нашей целью не является выход из СВПД, однако спустя год терпения и отсутствия реализации обязательств европейскими сторонами мы приняли решение о сокращении (своих. — RT) обязательств», — сказал Аракчи в ходе встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Он добавил, что в случае снятия с Ирана санкций и появления возможности использования предусмотренных ядерной сделкой преференций Тегеран вернётся к выполнению положений, от которых он отказался.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о надежде Москвы на то, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным потенциалом.

В ноябре в Иране допустили выход страны из СВПД, а также из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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