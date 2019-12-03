В МИД Ирана заявили об отсутствии планов выйти из СВПД

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил об отсутствии у Тегерана намерения выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал иранского правительства.

«Нашей целью не является выход из СВПД, однако спустя год терпения и отсутствия реализации обязательств европейскими сторонами мы приняли решение о сокращении (своих. — RT) обязательств», — сказал Аракчи в ходе встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.

Он добавил, что в случае снятия с Ирана санкций и появления возможности использования предусмотренных ядерной сделкой преференций Тегеран вернётся к выполнению положений, от которых он отказался.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о надежде Москвы на то, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным потенциалом.

В ноябре в Иране допустили выход страны из СВПД, а также из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).