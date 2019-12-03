В МИД Ирана заявили об отсутствии планов выйти из СВПД
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал иранского правительства.
«Нашей целью не является выход из СВПД, однако спустя год терпения и отсутствия реализации обязательств европейскими сторонами мы приняли решение о сокращении (своих. — RT) обязательств», — сказал Аракчи в ходе встречи с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги.
Он добавил, что в случае снятия с Ирана санкций и появления возможности использования предусмотренных ядерной сделкой преференций Тегеран вернётся к выполнению положений, от которых он отказался.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о надежде Москвы на то, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным потенциалом.
В ноябре в Иране допустили выход страны из СВПД, а также из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).