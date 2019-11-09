Рябков: Россия надеется, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
«У Ирана нет ядерного оружия, и мы надеемся, никогда его не будет. Для этого международным сообществом созданы надёжная международно-правовая сетка и необходимые проверочные механизмы», — цитирует ТАСС Рябкова.
Также он отметил, что, по убеждению российской стороны, единственным путём к поддержанию жизнеспособности и спасению ядерной сделки является «сфокусированная, последовательная реализация достигнутых в 2015 году договорённостей (СВПД. — RT)».
Ранее Рябков заявил о намерении Москвы и Тегерана успешно развиваться, усиливая иммунитет к санкционной политике со стороны Соединённых Штатов.
Сообщалось, что в Иране допустили выход страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а также из Договора о нераспространении ядерного оружия.