Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.
Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД
  • © РИА Новости / ТАСС/POOL

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Мы убеждены в том, что если такая линия, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, по невыполнению решений Совета Безопасности ООН будет продолжаться, то всё это может привести к серьёзным негативным последствиям для всего региона», — сказал российский министр.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Тегеран имеет право на ответные меры в связи с тем, что Вашингтон нарушил резолюцию 2231 СБ ООН, которая была принята в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Он добавил, что нельзя требовать от Тегерана выполнения решений совета, подорванных самими США.

В начале декабря замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран в ближайшее время начнёт подготовку следующего этапа сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий  по иранской ядерной программе.

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