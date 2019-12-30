Лавров предупредил о негативных последствиях в случае развала СВПД

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для Ближневосточного региона.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Мы убеждены в том, что если такая линия, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, по невыполнению решений Совета Безопасности ООН будет продолжаться, то всё это может привести к серьёзным негативным последствиям для всего региона», — сказал российский министр.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Тегеран имеет право на ответные меры в связи с тем, что Вашингтон нарушил резолюцию 2231 СБ ООН, которая была принята в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Он добавил, что нельзя требовать от Тегерана выполнения решений совета, подорванных самими США.

В начале декабря замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран в ближайшее время начнёт подготовку следующего этапа сокращения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.