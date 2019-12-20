Небензя: Иран может принять ответные меры после выхода США из ядерной сделки

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Иран имеет право на ответные меры в связи с тем, что США нарушили резолюцию СБ ООН 2231, которая была принята в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

«У Ирана имеется законное право, закреплённое в пункте 36 СВПД, на ответные меры в связи с нарушением США Устава ООН и резолюции 2231», — цитирует ТАСС Небензю.

Он добавил, что от нельзя требовать от Тегерана выполнения решений Совета, подорванных самими США.

«Все шаги Ирана по сокращению своих добровольных обязательств осуществляются с уведомлением МАГАТЭ», — добавил дипломат.

Ранее посол Ирана в России Мехди Санаи заявил, что Тегеран рассчитывает на продолжение сотрудничества с Москвой в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе по иранскому ядерному объекту в Фордо.