США восстанавливают санкции в отношении иранского объекта в Фордо

Соединённые Штаты восстанавливают ограничительные меры в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.

«18 ноября госсекретарь Помпео объявил, что Соединённые Штаты с 15 декабря отменяют исключения из санкций, связанные с модификацией каскадов центрифуг на ядерном объекте Фордо в Иране. Иран ранее объявил о возобновлении обогащения урана на объекте», — приводит ТАСС его слова.

В ноябре министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключил введения санкций в отношении Ирана из-за несоблюдения Тегераном взятых обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

18 ноября госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что американская сторона отменит исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране.

В начале ноября Иран приступил к обогащению урана в Фордо. В связи с этим главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность.