США восстанавливают санкции в отношении иранского объекта в Фордо

Короткая ссылка
Соединённые Штаты восстанавливают ограничительные меры в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.

«18 ноября госсекретарь Помпео объявил, что Соединённые Штаты с 15 декабря отменяют исключения из санкций, связанные с модификацией каскадов центрифуг на ядерном объекте Фордо в Иране. Иран ранее объявил о возобновлении обогащения урана на объекте», — приводит ТАСС его слова.

В ноябре министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не исключил введения санкций в отношении Ирана из-за несоблюдения Тегераном взятых обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

18 ноября госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что американская сторона отменит исключение из санкций, которое действовало для ядерного объекта в Фордо в Иране.

В начале ноября Иран приступил к обогащению урана в Фордо. В связи с этим главы МИД Германии, Франции и Великобритании выразили чрезвычайную обеспокоенность

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить