В Иране рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией в Фордо
«Мы ожидаем, что текущее ирано-российское сотрудничество в рамках реализации СВПД, в частности по ядерному объекту в Фордо, продолжится и даже расширится», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».
Посол также отметил, что Россия остаётся самым надёжным партнёром Ирана по СВПД, хотя в экономическом плане, по его мнению, Москва и Пекин могли бы «сделать больше для поддержки Ирана».
«Существует вероятность, что после ещё нескольких периодов сокращения просто не останется обязательств, которые Иран захочет исполнять», — добавил дипломат.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о разработке «Росатомом» мер для продолжения реализации работ на объекте в Фордо.