В Иране рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией в Фордо

Тегеран рассчитывает на продолжение сотрудничества с Москвой в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе по иранскому ядерному объекту в Фордо, заявил посол Ирана в России Мехди Санаи.

«Мы ожидаем, что текущее ирано-российское сотрудничество в рамках реализации СВПД, в частности по ядерному объекту в Фордо, продолжится и даже расширится», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».

Посол также отметил, что Россия остаётся самым надёжным партнёром Ирана по СВПД, хотя в экономическом плане, по его мнению, Москва и Пекин могли бы «сделать больше для поддержки Ирана».

«Существует вероятность, что после ещё нескольких периодов сокращения просто не останется обязательств, которые Иран захочет исполнять», — добавил дипломат.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о разработке «Росатомом» мер для продолжения реализации работ на объекте в Фордо.