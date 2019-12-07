Рябков заявил о разработке «Росатомом» мер для продолжения работ в Фордо

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что специалисты «Росатома» разработают меры, которые впоследствии должны помочь продолжить работу на иранском объекте в Фордо, передаёт РИА Новости.

Рябков сообщил, что в Вене на встрече совместной комиссии по выполнению СВПД Россия провела «две большие презентации на эту тему с участием представителей «Росатома».

Он рассказал, что подача газа на каскады, которые расположены в том же зале, где должны были проводиться работы по перепрофилированию под производство стабильных изотопов, нарушила изначально разработанный вариант реконфигурации.

Дипломат отметил, что «понадобится определённое время, чтобы оценить последствия этого, возможно, выработать те или иные технологические решения, но это неизбежно сопряжено с задержкой».

«Мы заявили на заседании (совместной комиссии), что мы сейчас берём паузу. От проекта мы не отказываемся», — сообщил Рябков.

По его словам, подобная постановка вопроса «была встречена с пониманием» партнёрами по совместной комиссии.

«Соответственно, я исхожу из того, что никакого дальнейшего «раскачивания» работы по Фордо не произойдёт. Хотя мы понимаем, что американские коллеги сделают максимум, чтобы торпедировать и этот проект», — добавил он.

С 2017 года специалисты топливной компании госкорпорации «Росатом» ТВЭЛ в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) работали над проектом модификации двух каскадов газовых центрифуг на предприятии в Фордо для производства стабильных (нерадиоактивных) изотопов теллура и ксенона в медицинских целях.

Ранее Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора — руководителем департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ Массимо Апаро. Стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.