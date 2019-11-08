Рябков обсудил с замгендиректора МАГАТЭ ситуацию с СВПД

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора — руководителем Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ Массимо Апаро.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы, связанные с применением гарантий МАГАТЭ, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В конце сентября в МИД Ирана обвинили Францию, Германию и Великобританию в невыполнении своих обязательств по соблюдению условий СВПД без одобрения США.

6 ноября началась четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Тегеран начал обогащение урана на объекте в Фордо.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.