Рябков обсудил с замгендиректора МАГАТЭ ситуацию с СВПД
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы, связанные с применением гарантий МАГАТЭ, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В конце сентября в МИД Ирана обвинили Францию, Германию и Великобританию в невыполнении своих обязательств по соблюдению условий СВПД без одобрения США.
6 ноября началась четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Тегеран начал обогащение урана на объекте в Фордо.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.