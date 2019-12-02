Новый глава МАГАТЭ заявил о намерении посетить Иран в ближайшее время
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Это произойдёт. Я не знаю когда. Но я полагаю, это произойдёт в относительно ближайшем будущем», — сказал он.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем генерального директора — руководителем Департамента гарантий Секретариата МАГАТЭ Массимо Апаро. Стороны обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
6 ноября началась четвёртая фаза сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Тегеран начал обогащение урана на объекте в Фордо.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение части обязательств по ядерной программе реакцией на агрессивный прессинг США.