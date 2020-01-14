Британия, Франция и ФРГ запустили механизм разрешения споров по СВПД

Главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о запуске механизма разрешения споров в рамках иранской ядерной сделки из-за того, что Тегеран прекратил выполнение части обязательств СВПД.

«Учитывая действия Ирана, у нас не осталось иного выбора, кроме как запротоколировать нашу обеспокоенность по поводу несоблюдения Ираном своих обязательств по СВПД и передать этот вопрос в Совместную комиссию в рамках механизма разрешения споров, как изложено в пункте 36 СВПД», — говорится в сообщении министров.

Главы ведомств подчеркнули, что не согласны с доводами Ирана относительно того, что власти имеют право сократить выполнение своих обязательств.

«Вопреки его заявлениям, Иран никогда не запускал механизм разрешения споров и не имеет правовых оснований для прекращения выполнения положений соглашения», — отметили министры.

Ранее Франция, ФРГ и Британия потребовали от Ирана полного соблюдения обязательств в рамках СВПД.

МИД России, в свою очередь, отметил, что решение Тегерана о приостановке обязательств по ядерной сделке стало вынужденным шагом на фоне противоречий между участниками СВПД.

5 января стало известно о последнем этапе сокращения Ираном обязательств по СВПД.