Франция, ФРГ и Британия вновь призвали Иран соблюдать ядерную сделку
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
«Мы остаёмся приверженными СВПД и его сохранению; мы призываем Иран отменить все меры, несовместимые с соглашением; мы призываем Иран воздерживаться от любых дальнейших актов насилия или распространения; и мы по-прежнему готовы вступить в диалог с Ираном на этой основе, чтобы сохранить стабильность в регионе», — говорится в совместном заявлении.
Уточняется, что одним из общих интересов является сохранение режима нераспространения ядерного оружия и исключение возможности разработки его Ираном.
«Крайне важно, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению своих обязательств по соглашению», — отмечается в сообщении.
Также стороны отметили приверженность деэскалации и стабильности в регионе.
Ранее Джонсон и Меркель подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий.
5 января Тегеран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств по СВПД.
США призвали Россию и другие страны отказаться от ядерного соглашения с Ираном.
Британия и ФРГ заявили о сохранении своих обязательств по иранской ядерной сделке.