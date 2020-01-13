Франция, ФРГ и Британия вновь призвали Иран соблюдать ядерную сделку

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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и британский премьер Борис Джонсон призвали Иран вернуться к полному соблюдению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Франция, ФРГ и Британия вновь призвали Иран соблюдать ядерную сделку
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Мы остаёмся приверженными СВПД и его сохранению; мы призываем Иран отменить все меры, несовместимые с соглашением; мы призываем Иран воздерживаться от любых дальнейших актов насилия или распространения; и мы по-прежнему готовы вступить в диалог с Ираном на этой основе, чтобы сохранить стабильность в регионе», — говорится в совместном заявлении.

Уточняется, что одним из общих интересов является сохранение режима нераспространения ядерного оружия и исключение возможности разработки его Ираном.

«Крайне важно, чтобы Иран вернулся к полному соблюдению своих обязательств по соглашению», — отмечается в сообщении.

Также стороны отметили приверженность деэскалации и стабильности в регионе.

Ранее Джонсон и Меркель подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий.

5 января Тегеран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств по СВПД.

США призвали Россию и другие страны отказаться от ядерного соглашения с Ираном.

Британия и ФРГ заявили о сохранении своих обязательств по иранской ядерной сделке.

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