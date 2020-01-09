Джонсон провёл телефонные переговоры с Рухани
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию после смерти генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, Джонсон призвал к прекращению враждебных действий.
«Премьер подчеркнул, что Британия продолжает придерживаться обязательств в рамках иранской ядерной сделки, а также намерена вести диалог по вопросам нераспространения и снижению напряжённости», — говорится в сообщении.
Ранее Тегеран объявил о пятом, последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках СВПД, который касается снятия ограничения по числу центрифуг.