Джонсон и Меркель подтвердили приверженность иранской ядерной сделке

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердили приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий.
Джонсон и Меркель подтвердили приверженность иранской ядерной сделке
  • Reuters

Об этом сообщили в канцелярии британского премьера.

Как уточняется, стороны разделили мнение, что Иран не должен обладать ядерным оружием, «и подтвердили свою неизменную приверженность сохранению СВПД».

Помимо этого, Джонсон и Меркель обсудили крушение украинского пассажирского самолёта в Тегеране и задержание британского посла в Иране во время акции протеста.

Также политики затронули тему ситуации в Ливии и важность продолжения диалога с партнёрами по снижению напряжённости в стране и поддержке процессов под эгидой ООН.

5 января Тегеран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств по СВПД. Позднее США призвали Россию и другие страны отказаться от ядерного соглашения с ИраномБритания и ФРГ заявили о сохранении своих обязательств по иранской ядерной сделке.

Президент России Владимир Путин напомнил, что после отказа США от СВПД иранские партнёры заявили о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД. Он подчеркнул, что речь идёт именно о добровольных обязательствах.

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