Путин заявил о поддержке Россией и Германией ядерной сделки с Ираном

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил о поддержке Россией и Германией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.
Путин заявил о поддержке Россией и Германией ядерной сделки с Ираном
  • © РИА Новости

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Конечно, мы не могли обойти с госпожой федеральным канцлером и вопрос другой, чрезвычайно важный не только для региона, но и для всего мира, — это вопрос вокруг сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе... Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД», — сказал президент. 

Он напомнил, что после отказа США от «этой основополагающей договорённости» иранские партнёры заявили о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД.

«Хочу это подчеркнуть, что речь идёт именно о добровольных обязательствах. Хотя и подчёркивают готовность вернуться к полному соблюдению ядерной сделки», — добавил Путин.

Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли призвала к диалогу в ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

5 января Тегеран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств по СВПД.

Позднее США призвали Россию и другие страны отказаться от ядерного соглашения с Ираном.

Британия и ФРГ заявили о сохранении своих обязательств по иранской ядерной сделке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить