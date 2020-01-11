Путин заявил о поддержке Россией и Германией ядерной сделки с Ираном

Российский лидер Владимир Путин заявил о поддержке Россией и Германией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Конечно, мы не могли обойти с госпожой федеральным канцлером и вопрос другой, чрезвычайно важный не только для региона, но и для всего мира, — это вопрос вокруг сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе... Россия и Германия решительно выступают за дальнейшую реализацию СВПД», — сказал президент.

Он напомнил, что после отказа США от «этой основополагающей договорённости» иранские партнёры заявили о приостановке своих добровольных обязательств по СВПД.

«Хочу это подчеркнуть, что речь идёт именно о добровольных обязательствах. Хотя и подчёркивают готовность вернуться к полному соблюдению ядерной сделки», — добавил Путин.

Ранее глава Минобороны Франции Флоранс Парли призвала к диалогу в ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном.

5 января Тегеран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств по СВПД.

Позднее США призвали Россию и другие страны отказаться от ядерного соглашения с Ираном.

Британия и ФРГ заявили о сохранении своих обязательств по иранской ядерной сделке.