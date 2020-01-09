Рухани заявил о стремлении Ирана к укреплению ядерной сделки

Иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран стремится укрепить ядерную сделку.

«Иран наряду с Европой стремится к установлению стабильности в регионе и укреплению ядерной сделки», — цитирует ТАСС телефонный разговор Рухани с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Президент отметил, что для Тегерана важно, чтобы Европа, Китай и Россия сыграли свою роль в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Он также отметил, что американская сторона введёт новые экономические санкции против Ирана.