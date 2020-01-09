Во Франции заявили о приверженности ядерной сделке с Ираном

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Франция остаётся приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.
Во Франции заявили о приверженности ядерной сделке с Ираном
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Франции.

По его словам, Франция «остаётся приверженной венским соглашениям по ядерной программе Ирана» и «продолжает работать с другими сторонами для полного их соблюдения».

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с иранским лидером Хасаном Рухани сообщил, что Британия по-прежнему придерживается обязательств в рамках иранской ядерной сделки.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе.

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