Во Франции заявили о приверженности ядерной сделке с Ираном

Франция остаётся приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Франции.

По его словам, Франция «остаётся приверженной венским соглашениям по ядерной программе Ирана» и «продолжает работать с другими сторонами для полного их соблюдения».

Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с иранским лидером Хасаном Рухани сообщил, что Британия по-прежнему придерживается обязательств в рамках иранской ядерной сделки.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе.