Во Франции заявили о приверженности ядерной сделке с Ираном
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Франции.
По его словам, Франция «остаётся приверженной венским соглашениям по ядерной программе Ирана» и «продолжает работать с другими сторонами для полного их соблюдения».
Также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с иранским лидером Хасаном Рухани сообщил, что Британия по-прежнему придерживается обязательств в рамках иранской ядерной сделки.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из СВПД по иранской ядерной программе.