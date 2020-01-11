Глава Минобороны Франции призвала к диалогу в ситуации вокруг СВПД

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Глава Минобороны Франции Флоранс Парли призвала не терять нити диалога в ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и создать условия для деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Глава Минобороны Франции призвала к диалогу в ситуации вокруг СВПД
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Нельзя терять нити диалога. Необходимо защитить Венское соглашение (СВПД. — RT), и в этом мы рассчитываем на содействие Ирана», — цитирует её L'Orient-Le Jour.

По словам Парли, «драматическая ситуация» со сбитым Ираном по ошибке украинским самолётом должна привести стороны к прекращению напряжённости в регионе.

«Урок, который следует извлечь из этой драматической ситуации, заключается в том, что необходимо положить конец эскалации. Должны быть созданы условия для дискуссий», — отметила она.

Министр обороны Франции также призвала осуществить прозрачное расследование авиакатастрофы.

Ранее в МИД ФРГ подтвердили приверженность СВПД и стремление найти дипломатическое решение для сохранения сделки.

Британия также заявила о сохранении своих обязательств в рамках иранской ядерной сделки.

5 января Тегеран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств по СВПД.

Позднее США призвали Россию и другие страны отказаться от ядерного соглашения с Ираном.

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