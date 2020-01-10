В Германии заявили о намерении сохранить ядерную сделку с Ираном

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Германия остаётся в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и намерена сохранить соглашение, заявил представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.
В Германии заявили о намерении сохранить ядерную сделку с Ираном
  • Reuters

«Мы остаёмся в рамках соглашения, мы склоняем Иран к тому, чтобы он вернулся к своим обязательствам. Мы будем использовать все возможности, чтобы найти дипломатическое решение. Нашей целью остаётся сохранение соглашения», — цитирует Бройля РИА Новости.

Он заявил о различии подходов по соглашению между США и европейскими странами, отметив, что Берлин считает ядерную сделку реальным инструментом для предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

Ранее во Франции заявили о приверженности ядерной сделке с Ираном.

В начале января Тегеран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе, который касается снятия ограничения по числу центрифуг.

8 января президент США Дональд Трамп призвал Россию и другие страны отказаться от ядерной сделки с Ираном.

Позднее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Британия по-прежнему придерживается обязательств в рамках иранской ядерной сделки.

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