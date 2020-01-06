В Белом доме отметили готовность Трампа обсуждать новую ядерную сделку
- Reuters
«Он (Трамп. — RT) говорил, что открыт для встречи. Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна... то конечно. Несомненно», — приводит её ответ на соответствующий вопрос пресс-служба Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.
5 января Тегеран объявил о последнем этапе сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
При этом Иран пообещал продолжить сотрудничать с МАГАТЭ и вернуться к соблюдению СВПД в случае снятия санкций.
В МИД России отметили, что отказ Ирана от СВПД не несёт угрозы распространения ядерного оружия.