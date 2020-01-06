В Белом доме отметили готовность Трампа обсуждать новую ядерную сделку

Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность к переговорам с Ираном по новой ядерной сделке, сообщила советник Белого дома Келлиан Конуэй.

«Он (Трамп. — RT) говорил, что открыт для встречи. Если Иран хочет начать вести себя как нормальная страна... то конечно. Несомненно», — приводит её ответ на соответствующий вопрос пресс-служба Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Иран никогда не будет обладать ядерным оружием.

5 января Тегеран объявил о последнем этапе сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.

При этом Иран пообещал продолжить сотрудничать с МАГАТЭ и вернуться к соблюдению СВПД в случае снятия санкций.

В МИД России отметили, что отказ Ирана от СВПД не несёт угрозы распространения ядерного оружия.