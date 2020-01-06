МИД России: решение Ирана по СВПД не несёт ядерной угрозы
- РИА Новости
«Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств... являются следствием накопившихся внутри договорённостей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать. Не видим иного действенного рецепта для спасения «ядерной сделки», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.
Москва призывает всех участников ядерной сделки соблюдать свои обязательства, не создавать дополнительной напряжённости и направить усилия на возобновление СВПД.
«Вызовы, с которыми международному сообществу пришлось столкнуться в процессе осуществления всеобъемлющих договорённостей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа... Настоятельно призываем всех партнёров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло», — подчеркнули в российском министерстве.
При этом там отметили, что Россия остаётся приверженной условиям сделки, и выразили надежду на разрешение ситуации в будущем с учётом готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств после снятия санкций.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что СВПД останется под строгим контролем МАГАТЭ.
5 января Тегеран объявил о последнем этапе сокращения своих обязательств по СВПД, который касается снятия ограничения по числу центрифуг.