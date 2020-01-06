МИД России: решение Ирана по СВПД не несёт ядерной угрозы

Решение Тегерана о приостановке обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе стало вынужденным шагом на фоне накопившихся противоречий между участниками сделки. При этом данный шаг Ирана не несёт угрозы для распространения ядерного оружия, заявили в МИД России.

«Принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств... являются следствием накопившихся внутри договорённостей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать. Не видим иного действенного рецепта для спасения «ядерной сделки», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Москва призывает всех участников ядерной сделки соблюдать свои обязательства, не создавать дополнительной напряжённости и направить усилия на возобновление СВПД.

«Вызовы, с которыми международному сообществу пришлось столкнуться в процессе осуществления всеобъемлющих договорённостей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа... Настоятельно призываем всех партнёров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло», — подчеркнули в российском министерстве.

При этом там отметили, что Россия остаётся приверженной условиям сделки, и выразили надежду на разрешение ситуации в будущем с учётом готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств после снятия санкций.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что СВПД останется под строгим контролем МАГАТЭ.

5 января Тегеран объявил о последнем этапе сокращения своих обязательств по СВПД, который касается снятия ограничения по числу центрифуг.