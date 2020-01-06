Ульянов: ядерная программа Ирана останется под контролем МАГАТЭ

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Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что ядерная программа Ирана останется под строгим контролем МАГАТЭ.
Ульянов: ядерная программа Ирана останется под контролем МАГАТЭ
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Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ульянов отметил, что иранская ядерная программа будет разрабатываться исключительно на основе технических потребностей.

«Это решение пока не содержит ответов на все вопросы. Потребуется время, чтобы прояснить общую картину и понять новую реальность», — указал он.

В то же время, по словам Ульянова, Иран подтверждает, что его сотрудничество с МАГАТЭ будет продолжаться, как и прежде.

«Это означает, что ядерная программа останется под строгой международной проверкой, в том числе на основании дополнительного протокола. С точки зрения ядерного нераспространения, это имеет первостепенное значение», — подчеркнул он.

В воскресенье, 5 января, Тегеран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который касается снятия ограничения по числу центрифуг. 

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

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