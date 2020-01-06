Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку

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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран соблюдать ядерную сделку
  • Reuters

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров, опубликованном официальным представителем бундестага Штеффеном Зайбертом на своей странице в Twitter.

«Мы особенно призываем Иран воздерживаться от дальнейших насильственных действий и их поддержки. Мы также призываем Иран воздерживаться от соответствующих действий, которые не соответствуют ядерному соглашению», — приводит он заявление.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил провести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза из-за обострения отношений между Ираном и США.

Иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела США у аэропорта Багдада.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 объектам на иранской территории, если будут атакованы американцы. 

МИД Ирана выразил США решительный протест из-за угроз Трампа.

Позднее Тегеран объявил о пятом и последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе, который касается снятия ограничения по числу центрифуг.

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