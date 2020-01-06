Маас предложил провести встречу министров иностранных дел ЕС по Ирану

Глава МИД ФРГ Хайко Маас предложил провести встречу министров иностранных дел стран Евросоюза из-за обострения отношений между Ираном и США.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.

По словам Мааса, на фоне обострения конфликта между США и Ираном ЕС «предстоит сыграть важную роль».

«Мы поддерживаем проверенные и стабильные каналы диалога, которые в этой ситуации мы должны использовать в полном объёме. Поэтому я предложил Жозепу Борреллю (глава европейской дипломатии. — RT) провести на этой неделе встречу министров иностранных дел, чтобы оперативно согласовать общий курс действий», — отметил Маас.

Он заявил, что стабильность и единство Ирака не должны «стать жертвой недавней эскалации».

При этом Маас сообщил о готовности Германии к оказанию поддержки Ираку в борьбе с «Исламским государством»*.

Согласно его заявлению, Берлин будет изучать последствия принятых Ираком решений, а также «насколько практические и юридические основания присутствия на месте могут быть выполнены».

«Высшим приоритетом остаётся безопасность наших солдат. Мы активно обсуждаем это с партнёрами в НАТО, ЕС, антиигиловской коалиции и прежде всего с нашими партнерами в Ираке», — заключил он.

Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что США разочарованы решением иракского парламента о выводе иностранных войск с территории страны и разрыве отношений с коалицией по борьбе с ИГ, которую возглавляют Соединённые Штаты.

3 января иранский генерал Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.

Американский лидер Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 объектам на иранской территории, если будут атакованы американцы.

МИД Ирана выразил США решительный протест из-за угроз Трампа.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.