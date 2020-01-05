Макрон и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Ираке

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Французский и американский лидеры Эммануэль Макрон и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке на фоне убийства в Багдаде иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Макрон и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Ираке
  • globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«В свете недавнего роста напряжённости в Ираке и регионе президент (Французской. — RT) Республики подчеркнул свою полную солидарность с союзниками перед лицом нападений, совершённых в последние недели на территориях, находящихся под контролем коалиции в Ираке», — говорится в коммюнике.

Макрон выразил обеспокоенность в связи с «дестабилизирующей деятельностью» спецподразделения «Кудс», которое возглавлял Сулеймани, и призвал Иран отказаться от любой военной эскалации.

Ранее Макрон провёл телефонный разговор с иракским лидером Бархамом Салехом, в ходе которого заявил о приверженности безопасности и суверенитету Ирака.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела США у аэропорта Багдада.

Иранский лидер Хасан Рухани назвал его убийство тяжелейшим преступлением.

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