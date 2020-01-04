Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Ирака

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Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с иракским коллегой Бархамом Салехом, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Ирака
  • Reuters

«Перед лицом растущей напряжённости он (Макрон. — RT) подтвердил свою приверженность безопасности и суверенитету Ирака», — говорится в коммюнике.

Как отмечается, главы государств договорились оставаться в тесном контакте, чтобы избежать дальнейшего роста напряжённости, и действовать во имя стабильности Ирака и региона в целом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером обсудил ситуацию в Ираке после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела США у аэропорта Багдада.

Иранский лидер Хасан Рухани назвал убийство генерала тяжелейшим преступлением.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права.

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