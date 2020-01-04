Генсек НАТО и глава Пентагона обсудили по телефону ситуацию в Ираке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с министром обороны США Марком Эспером обсудил ситуацию в Ираке после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Об этом сообщил исполняющий обязанности представителя Североатлантического альянса Дилан Уайт.

«Мы остаёмся в тесном и постоянном контакте с властями США по ситуации в Ираке. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили по телефону последние события», — приводит ТАСС его слова.

Также он отметил, что НАТО «тщательно мониторит» ситуацию в регионе.

Ранее стало известно, что альянс приостановил свою миссию по обучению представителей силовых структур в Ираке после убийства генерала Сулеймани.

Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела США у аэропорта Багдада.

Иранский лидер Хасан Рухани назвал убийство генерала тяжелейшим преступлением.