Генсек НАТО и глава Пентагона обсудили по телефону ситуацию в Ираке
- Reuters
Об этом сообщил исполняющий обязанности представителя Североатлантического альянса Дилан Уайт.
«Мы остаёмся в тесном и постоянном контакте с властями США по ситуации в Ираке. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили по телефону последние события», — приводит ТАСС его слова.
Также он отметил, что НАТО «тщательно мониторит» ситуацию в регионе.
Ранее стало известно, что альянс приостановил свою миссию по обучению представителей силовых структур в Ираке после убийства генерала Сулеймани.
Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетного обстрела США у аэропорта Багдада.
Иранский лидер Хасан Рухани назвал убийство генерала тяжелейшим преступлением.