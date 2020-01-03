Глава МИД Ирана обсудил с Генсеком ООН убийство генерала Сулеймани

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Глава МИД Ирана обсудил с Генсеком ООН убийство генерала Сулеймани
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Все последствия (убийства Сулеймани. — RT) лежат на США», — сказал иранский министр.

Вместе с этим глава МИД Ирана подчеркнул, что атака США является «террористическим актом».

В свою очередь, Гутерреш выразил обеспокоенность действиями США, заявив, что они приведут к эскалации напряжённости в регионе.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американской стороны к любому возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани.

В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Подробности — в материале RT.

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