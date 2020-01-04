НАТО приостановило обучение силовых структур в Ираке
- Reuters
Как передаёт AFP, об этом сообщил исполняющий обязанности представителя Североатлантического альянса Дилан Уайт.
Ранее сообщалось, что возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* снижает интенсивность своих операций в Ираке.
Генерал Сулеймани был убит в ночь на 3 января при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.