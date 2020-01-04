НАТО приостановило обучение силовых структур в Ираке

НАТО приостановило свою миссию по обучению представителей силовых структур в Ираке после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Как передаёт AFP, об этом сообщил исполняющий обязанности представителя Североатлантического альянса Дилан Уайт.

Ранее сообщалось, что возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* снижает интенсивность своих операций в Ираке.

Генерал Сулеймани был убит в ночь на 3 января при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.