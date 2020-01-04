Коалиция США сократила масштабы операций в Ираке

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Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* снижает интенсивность своих операций в Ираке, передаёт AFP.
Коалиция США сократила масштабы операций в Ираке
  • Reuters

По словам американского чиновника, коалиция «ограничила» проведение этих операций, однако это не означает их приостановки.

«Мы усилили меры безопасности и обороны на иракских базах, где размещены войска коалиции», — пояснил он.

Как отмечает агентство, решение принято на следующий день после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал это тяжелейшим преступлением против иранской нации.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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