Коалиция США сократила масштабы операций в Ираке
- Reuters
По словам американского чиновника, коалиция «ограничила» проведение этих операций, однако это не означает их приостановки.
«Мы усилили меры безопасности и обороны на иракских базах, где размещены войска коалиции», — пояснил он.
Как отмечает агентство, решение принято на следующий день после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Он погиб в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал это тяжелейшим преступлением против иранской нации.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.