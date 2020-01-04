Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию после убийства Сулеймани

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Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию после убийства американскими военными генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.
Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию после убийства Сулеймани
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Лавров подчеркнул, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют достижению декларируемых Вашингтоном целей борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении российского МИД.

Как отмечается, стороны выразили глубокую озабоченность возможными последствиями для мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.

Ранее Лавров выразил министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу соболезнования в связи с убийством Сулеймани.

Генерал Сулеймани был убит в ночь на 3 января при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.

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