Лавров обсудил с главой МИД Турции ситуацию после убийства Сулеймани
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- РИА Новости
«Лавров подчеркнул, что действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют достижению декларируемых Вашингтоном целей борьбы с терроризмом», — говорится в сообщении российского МИД.
Как отмечается, стороны выразили глубокую озабоченность возможными последствиями для мира и стабильности в регионе Ближнего Востока.
Ранее Лавров выразил министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу соболезнования в связи с убийством Сулеймани.
Генерал Сулеймани был убит в ночь на 3 января при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.