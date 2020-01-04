Лавров выразил соболезнования Зарифу в связи с убийством Сулеймани
- Reuters
«Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани», — приводит сообщение МИД Ирана РИА Новости.
3 января состоялся разговор Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео.
Российский министр при этом осудил акции по устранению США официальных лиц другого государства, которые нарушают международное право и чреваты тяжёлыми последствиями.
Генерал Сулеймани был убит в ночь на 3 января при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.