Лавров выразил соболезнования Зарифу в связи с убийством Сулеймани

Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом выразил соболезнования в связи с убийством в Ираке генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров несколько минут назад обсудили по телефону развитие ситуации в регионе и мире после убийства генерала Касема Сулеймани», — приводит сообщение МИД Ирана РИА Новости.

3 января состоялся разговор Лаврова с госсекретарём США Майком Помпео.

Российский министр при этом осудил акции по устранению США официальных лиц другого государства, которые нарушают международное право и чреваты тяжёлыми последствиями.

Генерал Сулеймани был убит в ночь на 3 января при ракетном обстреле США вблизи аэропорта Багдада.