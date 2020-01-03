Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Об этом сообщает Госдепартамент.

«Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента Трампа предпринять решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на неминуемую угрозу жизни американцев», — указывает ведомство.

Уточняется, что вместе с этим Помпео дал понять, что США по-прежнему привержены деэскалации.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.

В свою очередь, Помпео заявил о готовности американской стороны к любому возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани.

В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Подробности — в материале RT.