Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
- Reuters
Об этом сообщает Госдепартамент.
«Госсекретарь Помпео обсудил недавнее решение президента Трампа предпринять решительные оборонительные действия для защиты американского персонала за рубежом, убив Касема Сулеймани в ответ на неминуемую угрозу жизни американцев», — указывает ведомство.
Уточняется, что вместе с этим Помпео дал понять, что США по-прежнему привержены деэскалации.
3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.
В свою очередь, Помпео заявил о готовности американской стороны к любому возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани.
В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.
Подробности — в материале RT.